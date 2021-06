Rendsburg-Eckernförde : Wartezeit an Bushaltestellen wird verkürzt: Schüler kommen schneller nach Hause

Grundschüler sollen künftig nach Unterrichtsende höchstens 30 Minuten auf einen Bus warten müssen – bislang lag die „zumutbare Wartezeit“ bei einer Stunde.

Rendsburg | Gute Nachrichten für Schüler und Eltern im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bei der Kreistagssitzung am Montagabend in der ACO-Thormannhalle in Büdelsdorf wurde eine Aktualisierung der Schulverkehrssatzung beschlossen. Die entscheidenden Neuerungen: Die Wartezeit auf den Schulbus verkürzt sich und mehr Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Übernahme d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.