Rendsburg-Eckernförde : Pferde, Kühe und ein Ochse am Gleis verursachen gleich vier Einsätze der Bundespolizei

Gleich dreimal war die Bahnstrecke von Neumünster nach Heide betroffen. In einem Fall konnte ein Zusammenstoß mit einem Zug nur knapp verhindert werden.

Hanerau-Hademarschen/Aukrug/Bokelholm | Gleich mehrfach sorgten Tiere an Bahngleisen am Wochenende für Polizeieinsätze. Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde die Bundespolizei über Kühe an der Bahnstrecke von Neumünster nach Heide informiert. Die Züge bekamen daraufhin den Befehl, ihre Fahrt zu verlangsamen. Als die Beamten am Einsatzort bei Hanerau-Hademarschen eintrafen, hatte der Besitzer, ein...

