Rendsburg-Eckernförde : Vier Corona-Patienten im Krankenhaus – drei Viertel der Neuinfizierten ungeimpft

22 Neuinfektionen wurden am Donnerstag registriert. Rendsburg ist mit Abstand der Ort mit den meisten Erkrankten.

Rendsburg | 93 Corona-Infizierte gibt es derzeit in Rendsburg. Damit ist die Stadt am Kanal der Ort mit den meisten aktuellen Fällen im Kreisgebiet – und das mit Abstand. Es folgen Büdelsdorf und Hamdorf mit jeweils elf Erkrankten. Weiterlesen: Kreis setzt im Kampf gegen Corona ab sofort auf mobile Impfaktionen in Betrieben Kreisweit wurden am Donnerstag 22...

