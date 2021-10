Rendsburg-Eckernförde : Kinder unter 11 Jahren machen ein Viertel der Corona-Neuinfizierten aus

Auch in der Gruppe der 12- bis 19-Jährigen gab es in den vergangenen Wochen vergleichsweise viele Infektionen. Am Wochenende wurden kreisweit zwölf neue Fälle registriert, der Inzidenzwert ist auf 24,4 gestiegen.

Rendsburg | Blickt man auf die Altersverteilung der Corona-Infizierten im Kreis Rendsburg-Eckernförde, fällt auf: In den vergangenen Woche gingen viele der neuen Fälle auf das Konto von Kindern und Jugendlichen. Weiterlesen: Ungeimpfte ärgern sich über kostenpflichtige Corona-Tests So waren laut Angaben des Kreises in der zweiten Oktoberwoche knapp 27 Proze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.