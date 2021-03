Rendsburg-Eckernförde : Fast alle Bewohner gegen Corona geimpft – Seniorenheime bleiben trotzdem vorsichtig

Mehr als 5000 Senioren erhielten ihre Zweitimpfung. Besuche sind nach wie vor nur mit negativem Schnelltest möglich.

Rendsburg-Eckernförde | Der Ablauf im Seniorenheim Küster in Fockbek hat sich eingespielt: An drei Tagen werden Corona-Schnelltests angeboten. Ist das Ergebnis negativ, gilt dieses für den aktuellen und den Folgetag, an dem der nicht-infizierte Gast einen der Bewohner besuchen kann. Auch ein Ergebnis von einer anderen Teststelle kann vorgelegt werden. Tests gehen weiter –...

