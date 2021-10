Rendsburg-Eckernförde : 66. Todesopfer im Kreis: Ungeimpfter 70-Jähriger stirbt nach Corona-Infektion

Der Mann verstarb bereits am Dienstag. Kreisweit sind aktuell 165 Menschen infiziert, der Inzidenzwert steigt und bewegt sich mittlerweile auf die 50er-Marke zu.

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde am Mittwoch der 66. Corona-Todesfall gemeldet. Wie Susanne Sörensen, Leiterin des Corona-Lagezentrums, mitteilte, verstarb bereits am Dienstag ein 70-jähriger Mann an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Den Wohnort des Mannes nannte die Kreisverwaltung nicht. Weiterlesen: 92-Jährige gestorben: 62. Corona-Todesfa...

