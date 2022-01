Nach Ausbrüchen in Rendsburg : Corona in Kitas: So wollen die Verantwortlichen weitere Schließungen verhindern

Zwei kommunale Kindergärten in Rendsburg sind ganz oder teilweise lahmgelegt. Auch in anderen Einrichtungen gibt es vereinzelte Corona-Fälle. Das Rathaus ist in Alarmbereitschaft – und leitet besondere Schritte ein.

Rendsburg | Die Weihnachtsferien sind erst seit gut einer Woche vorbei. Trotzdem wurden bereits drei Kitas im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch Corona lahmgelegt. Betroffen waren bislang die Kita „Villa Kunterbunt“ in Rendsburg sowie die Kita Kronshagen. Am Montag musste das Gesundheitsamt des Kreises aufgrund einer Häufung von Corona-Fällen auch bei der Kita Neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.