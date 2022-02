Rendsburg-Eckernförde : Imland-Klinik: So stimmten die Abgeordneten namentlich ab – das sagt Landrat Schwemer

Shz.de hat zusammengetragen, wie sich die einzelnen Abgeordneten in der Kreistagssitzung am Montagabend entschieden haben.

Rendsburg | Vier Stunden hat die Kreistagssitzung am Montagabend gedauert. Debattiert haben die Abgeordneten über die Zukunft der Imland-Klinik. Am Ende stand nach Monaten der Ungewissheit eine Entscheidung, wie es mit dem finanziell angeschlagenen Krankenhaus weitergeht: Das „Szenario 5“ bekam die Mehrheit – diese fiel am Ende deutlicher aus, als zunächst erwart...

