Rendsburg-Eckernförde : Raserkontrolle am Wochenende: Spitzenreiter war 96 km/h zu schnell

Am Sonnabend, 26. März, und Sonntag, 27. März, führte die Polizei mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein Mercedesfahrer hatte es besonders eilig: Er wurde mit Tempo 196 bei erlaubten 100 gemessen.

Rendsburg | Das gute Wetter am Wochenende nutzen einige Menschen in Rendsburg-Eckernförde für eine Ausfahrt. Einige waren dabei aber deutlich zu schnell unterwegs. Der größte Temposünder hatte 196 auf dem Tacho – bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde. Auch interessant: Unfall in Langwedel: 58-jährige Motorradfahrerin wird schwer verletzt Im Bereich Nortor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.