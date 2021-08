Rendsburg-Eckernförde : Ansteckung im Schulbus? Owschlag hat die meisten Corona-Infizierten im Kreis

26 von 128 Erkrankten leben in dem Ort. Das Gesundheitsamt des Kreises kann den Infektionsherd noch nicht klar eingrenzen. Aber es gibt einen Verdacht.

Rendsburg | Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Rendsburg-Eckernförde ist wieder etwas zurückgegangen. Nachdem der Inzidenzwert mehrere Tage lang stabil über 30 gelegen hatte, ist er inzwischen auf 20,8 gefallen. Eine auffallend hohe Anzahl an Neuinfektionen gab es dagegen in Owschlag. Zwischenzeitlich kamen auf rund 3700 Einwohner 27 Infizierte, aktu...

