Rendsburg-Eckernförde : Neun neue Corona-Fälle im Kreisgebiet – Rendsburg weiterhin Spitzenreiter

204 Menschen sind derzeit an Corona erkrankt. Der Inzidenzwert für das gesamte Kreisgebiet beträgt 37,9.

Rendsburg-Eckernförde | Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde stagniert: Neun Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Montag. Damit sind derzeit 204 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Acht von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. 406 Personen befinden sich in Quarantäne. 13 Menschen gelten seit Montag als wieder genesen. Der Inzide...

