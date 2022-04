Rendsburg-Eckernförde : AWR-Termine: So verschiebt sich die Müllabfuhr durch die Osterfeiertage 2022

Das Osterwochenende sorgt neun Tage lang für Verschiebungen bei der Müllabfuhr. Hier gibt es die Termine im Überblick.

Rendsburg | Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) informiert über die Verschiebung der Müllabfuhr durch die Osterfeiertage. Weiterlesen: Rasenfläche in Rendsburger Parksiedlung wird zur Müllhalde So verschieben sich die Termine: In den Orten, in denen die Müllabfuhr planmäßig am Freitag, 15. April, stattfindet, wird sie am Samstag, 16. April, ...

