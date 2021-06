Rendsburg-Eckernförde : Stabil niedrige Corona-Inzidenzen: Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben

Auch im Fußgängertunnel muss ab Montag keine Maske mehr getragen werden. In geschlossenen Räumen hingegen besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Hier gibt es aber vermehrt Maskenmuffel.

Rendsburg | Nur sieben Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Die Corona-Pandemie hat auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde deutlich an Fahrt verloren. Am Donnerstagabend lag der Inzidenzwert nur noch bei 2,6. Es ist neun Monate her, dass wir zum letzten Mal so einen niedrigen Wert hatten. „Es ist neun Monate her, dass wir zum letzten Mal so einen...

