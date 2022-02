Übertragung aus Thormannhalle : Imland-Entscheidung: Hier wird die Sitzung des Rendsburger Kreistags live übertragen

Die mit Spannung erwartete Beratung und Abstimmung zur Zukunft der finanziell angeschlagenen kommunalen Klinik wird ab 17 Uhr live im Internet gestreamt. So finden Sie den Link.

Büdelsdorf | Viele Augen dürften am Montagabend gebannt nach Büdelsdorf gerichtet sein, wenn ab 17 Uhr in der ACO-Thormannhalle (Navi: Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf) der Kreistag zusammentritt. Unter dem Tagesordnungspunkt 8.1.3 „Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP zur Neugliederung des Krankenhauses“ soll über die Zukunft der finanziell angeschlagenen Im...

