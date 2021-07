Auch Kreuzimpfung dabei : Rendsburg-Eckernförde startet weitere Impfoffensive gegen Corona

In den Impfzentren des Kreises in Gettorf und Büdelsdorf wird es in den nächsten Tagen verschiedene Impfaktionen geben. Dazu gehören neben der Kreuzimpfung auch freie Termine und Impfungen mit Johnson & Johnson.

Rendsburg | In Rendsburg-Eckernförde wird es in den nächsten Tagen eine Reihe Impfaktionen geben. Dabei wird es ein freies Impfen mit Biontech geben, eine Kreuzimpfung (Astrazeneca und Biontech), sowie Termine für das Vakzin von Johnson & Johnson. Freies Impfen in Gettorf Von Donnerstag, 22. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, wird im Impfzentrum Gettorf ein freie...

