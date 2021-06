Gnutz, Melsdorf, Mörel : Land zeichnet drei Kommunalpolitiker für jahrzehntelanges Engagement aus

Aus den Händen von Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf erhielten Markus Mehrens, Anke Szodruch und Reimer Tank die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein.

Rendsburg | Bereits seit 1957 ehrt der schleswig-holsteinische Innenminister verdiente Kommunalpolitiker, seit 2009 in Form der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel. In dieser Woche überreichte Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf die Auszeichnung im Nordkolleg an Anke Szodruch, Markus Mehrens und Reimer Tank. Markus Mehrens gehört der Gemeindevertretung Gnutz inzw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.