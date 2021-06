Rendsburg-Eckernförde : Zwei Tage ohne Corona-Neuinfektionen – Inzidenzwert fällt weiter

Bereits am Sonntag hatte es keine neuen Fälle gegeben. Die Inzidenz für das gesamte Kreisgebiet liegt nur noch bei 10,9.

Rendsburg | Keine Neuinfektionen zum Wochenbeginn meldete das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Bereits am Sonntag hatte es keine neuen Fälle, lediglich am Sonnabend fünf Neuinfektionen gegeben. Da seit der Lagemeldung am Freitag 20 Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell 61 Menschen mit Corona infiziert. Sechs von ihnen müssen klinisch b...

