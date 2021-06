Kreis-Politik RD-ECK : Zum Abschied nach 27 Jahren: CDU schenkt Kai Dolgner (SPD) einen Apfelbaum

Natürlich einen Baum der roten Sorte. Dazu gab es viel Applaus von den Abgeordneten für den 51-jährigen Osterrönfelder. Weggefährten lobten die Verlässlichkeit des scheidenden SPD-Fraktionsvorsitzenden.

Rendsburg | Nach 27 Jahren und mehr als 100 Sitzungen verlässt der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Kai Dolgner den Kreistag. In der Sitzung am Montagabend in der ACO-Thormannhalle wurde er feierlich verabschiedet. Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf überreichte dem 51-Jährigen den Ehrenteller des Kreises. Alle Abgeordneten standen auf und klatschten. Blumen, Rotwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.