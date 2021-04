Rendsburg-Eckernförde : Junge Liberale und Junge Union wollen Ehrenamt im Kreis attraktiver machen

Beispielsweise mit vergünstigtem ÖPNV soll freiwilliges Engagement attraktiver gemacht werden.

Rendsburg | Gerade während der Corona-Pandemie zeigt sich immer wieder, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft ist. Egal ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen oder in der Kommunalpolitik – überall kommt es auf das Engagement von Bürgern an. Die Jungen Liberalen und die Junge Union im Kreis fordern nun mehr Anerkennung für diese Leistung – und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.