Rendsburg-Eckernförde : Nur eine Neuninfektion am Sonntag – Inzidenzwert liegt bei 15,0

Am Sonnabend hatte es kreisweit zehn Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 113.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist über das Wochenende ruhig geblieben. Der Inzidenzwert sank am Sonntag leicht auf 15,0 (15,3 am Vortag). Am Sonntag hatte das Gesundheitsamt lediglich eine Neuinfektion gemeldet, am Sonnabend waren es zehn gewesen. Aktuell sind kreisweit 113 Personen mit Covid-19 infiziert, die meisten davon in Rend...

