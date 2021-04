Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert seit Freitag konstant unter 50

Am Montag gab es kreisweit 16 Neuinfektionen, am Wochenende waren es insgesamt 22 gewesen.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Montag 16 neue Corona-Fälle. Am Sonnabend hatte es 19 Neuinfektionen gegeben, am Sonntag drei. Da seit Freitag 53 Personen wieder als genesen gelten, sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 236, von denen 17 in klinischer Behandlung sind. Insgesamt 503 Menschen befinden sich in Quarantäne. Weiterlesen: St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.