Rendsburg-Eckernförde : Positive Nachricht aus Büdelsdorf: Fünf Corona-Infizierte weniger als am Mittwoch

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag vier Neuinfektionen, aber auch acht Personen, die als genesen gelten. Derzeit sind im Kreis 47 Menschen an Corona erkrankt.

Rendsburg | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde pendelt sich auf niedrigem Niveau ein. Am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsamt vier Neuinfektionen, acht Personen gelten aber wieder als genesen. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bleibt im Kreisgebiet wie am Mittwoch stabil auf 5,1.

