Kreis Rendsburg-Eckernförde : 30 neue Corona-Fälle – Inzidenzwert steigt deutlich auf 42,3

Aktuell sind 183 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Elf Menschen müssen klinisch behandelt werden.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Freitag 30 neue Corona-Fälle. Gleichzeitig gelten acht Personen wieder als geheilt. Aktuell sind 183 Personen infiziert, davon werden elf Menschen klinisch behandelt. Insgesamt 455 Personen befinden sich in Quarantäne. Weiterlesen: Neues Corona-Testzentrum im Innenhof des Kulturzentrums öffnet am Montag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.