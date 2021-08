Rendsburg-Eckernförde : 13 neue Corona-Fälle, aber der Inzidenzwert sinkt leicht

Am stärksten betroffen ist nicht mehr Rendsburg, sondern die Gemeinde Owschlag.

Rendsburg | Der Corona-Inzidenzwert in Rendsburg-Eckernförde ist wieder unter 30 gesunken. Nachdem dieser am Montag noch bei 31,4 gelegen hatte, meldete das Gesundheitsamt am Dienstag einen Wert von 29,2. Auch interessant: Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte: Impftermine plötzlich wieder heiß begehrt Insgesamt gab es 13 Neuinfektionen. Da 19 Personen sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.