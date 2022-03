Rendsburg und Eckernförde : Beide Imland-Standorte betroffen: Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund ruft zum Warnstreik auf

Schon am Donnerstag, 31. März, will ein Teil der Ärzte ihre Arbeit niederlegen. Eine Kundgebung soll vor dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster stattfinden. Aber: Was fordert die Gewerkschaft konkret?

Rendsburg-Eckernförde | Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund erhöht in den Tarifrunden für die Ärzte den Druck auf die kommunalen Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Daher hat sie sie das Personal in den bundesweiten kommunalen Kliniken, das tariflich gebunden ist (TV Ärzte / VKA) zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag, 31. März, aufgerufen. Der Warnstreik soll um...

