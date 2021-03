Kreis Rendsburg-Eckernförde : Übergangsfrist für die Gelben Säcke bis Ende März verlängert

Die Säcke können am regulären Abfuhrtag neben der Gelben Tonne zur Abholung bereitgestellt werden.

Borgstedt | Die Übergangsregelung für die Gelben Säcke wurde im Kreis Rendsburg-Eckernförde um einen Monat verlängert. Noch bis Ende des Monats werden Mehrmengen an Verpackungsabfällen in Gelben Säcken mitgenommen. Diese können am regulären Abfuhrtag neben der Gelben Tonne bereitgestellt werden. Weiterlesen: Ärger über gelbe Tonnen reißt nicht ab: Abfallwirtsc...

