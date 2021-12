Rendsburg-Eckernförde : Frust in Restaurants: Absage von Weihnachtsfeiern und Angst vor neuem Corona-Lockdown

Die normalerweise umsatzstarke Adventszeit droht in diesem Jahr zum Minusgeschäft zu werden. Zahlreiche Reservierungen werden zurückgenommen. Auch die Mitarbeiter könnten darunter leiden.

Nortorf/Aukrug | Die vierte Corona-Welle wird immer heftiger. Besonders hart treffen könnte es auch dieses Mal wieder die Gastronomen. „Besonders die größeren Firmenveranstaltungen in der Adventszeit sind bei uns bereits durchgängig abgesagt“, berichtet der Inhaber vom „Café & Restaurant Am Boxberg“ in Aukrug, Klaus Göttsche. „Die Anmeldungen von Familien für Weihnach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.