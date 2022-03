Rendsburg-Eckernförde : Ukraine-Krieg: Erzählungen der Geflüchteten berühren Helfer bei Erstaufnahme

Am Montagabend kamen die ersten 260 Kriegsflüchtlinge in Rendsburg an. Die Ersthelfer trafen auf traumatisierte, kranke und verletzte Menschen. Besonders den Kindern waren die Eindrücke des Krieges anzusehen.

Rendsburg | Die Dolmetscher, die am Montagabend, 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.