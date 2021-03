Rendsburg-Eckernförde : Abfuhr von Bio- und Restabfällen im Kreisgebiet für acht Jahre neu vergeben

Die Ausschreibung geht an Remondis. Der neue Vertrag tritt am 1. April in Kraft.

Borgstedt | Das Abfall-und Entsorgungsunternehmen Remondis ist auch in den nächsten acht Jahren zuständig für Sammlung und Transport von den Bio- und Restabfällen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Remondis ging aus der öffentlichen Ausschreibung des Kreises unter fünf Anbietern als Sieger hervor. Der neue Vertrag tritt am 1. April in Kraft. Weiterlesen: Nach Ärg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.