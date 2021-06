Rendsburg-Eckernförde : Eine Corona-Neuinfektion am Montag

Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen, liegt mit 1,8 aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau.

Rendsburg | Drei Tage lang hat es in Rendsburg-Eckernförde keine neuen Corona-Fälle gegeben, am Montag vermeldete das Gesundheitsamt des Kreises eine Neuinfektion. Seit Freitag gelten sieben Personen wieder als genesen. Dadurch sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf zwölf. Ein Mensch muss klinisch behandelt werden. 23 Personen befinden sich kreisweit in Quara...

