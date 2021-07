Rendsburg-Eckernförde : Drei Corona-Neuinfektionen am Donnerstag – Inzidenzwert steigt auf 4,4

Aktuell sind kreisweit 13 Personen mit Covid-19 infiziert, eine von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden.

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden am Donnerstag drei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit tragen kreisweit aktuell 13 Personen das Virus in sich – eine von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden. Der Inzidenzwert steigt im Vergleich zum Vortag (3,3) und liegt jetzt bei 4,4. Weiterlesen: Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf: Ab Montag John...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.