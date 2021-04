Rendsburg-Eckernförde : Corona-Pandemie: Kreis möchte Zusatz-Busse mindestens bis Ende Juni

Auch die Taxifahrten zum Bustarif für alte Menschen sollen verlängert werden. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.

Rendsburg | Bereits seit April letzen Jahres hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde zusätzliche Busse finanziert, um den Schülerverkehr in Pandemiezeiten zu entzerren. Im November folgte dann ein Pilotprojekt: Mit einer halben Million Euro sollte der Busverkehr an den Kohortenbetrieb in den Schulen angepasst werden. Am Donnerstag wird der Hauptausschuss des Kreises ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.