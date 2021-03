Corona-Pandemie : Rendsburg bei den Corona-Infektionen im Kreisgebiet mit großem Abstand vorn

Der Inzidenzwert für das gesamte Kreisgebiet sinkt leicht auf 39,4. Die meisten aktuellen Fälle gibt es in Rendsburg.

Rendsburg-Eckernförde | 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Dienstag. 211 Menschen sind aktuell mit SARS-CoV-2 infiziert, zehn sind in einem Krankenhaus zur Behandlung. 388 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. 2688 Menschen haben sich im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infi...

