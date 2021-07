Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert steigt weiter – aktuell kreisweit 29 Infizierte

Am Montag wurde eine Neuinfektion vermeldet. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Kreisgebiet 4144 Menschen mit dem Virus infiziert, 58 von ihnen sind im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung verstorben.

Rendsburg | Der Corona-Inzidenwert ist am Montag erneut gestiegen – er beträgt nun 8,0 (Sonntag: 7,7). Aktuell sind kreisweit 29 Menschen an Covid-19 erkrankt. Eine Neuinfektion wurde am Montag gemeldet. Weiter: Corona-Indzidenzwert im Kreis steigt weiter auf 7,7 Der Ort mit den meisten aktuellen Infektionen ist Kronshagen (5). Es folgen Eckernförde und Ren...

