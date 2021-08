Rendsburg-Eckernförde : Elf Neuinfektionen am Wochenende – Corona-Inzidenzwert steigt deutlich auf 15,0

Der Ort mit den meisten aktuellen Fällen ist Eckernförde (10). Insgesamt tragen kreisweit derzeit 43 Personen das Virus in sich.

Rendsburg | Am Wochenende wurden im Kreis-Rendsburg-Eckernförde elf neue Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert ist deutlich gestiegen: Am Freitag lag er noch bei 10,7, am Sonntagnachmittag bereits bei 15,0. Aktuell tragen damit 43 Personen im Kreisgebiet das Virus in sich. Der Ort mit den meisten aktuellen Fällen ist Eckernförde (10). Es folgen Waabs (9),...

