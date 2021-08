Rendsburg-Eckernförde : Neun Neuinfektionen am Mittwoch – Corona-Inzidenzwert sinkt leicht

Die Zahl der aktuell Infizierten hat ebenfalls abgenommen. Am stärksten betroffen ist weiterhin die Kreisstadt Rendsburg.

Rendsburg | Der Inzidenzwert in Rendsburg-Eckernförde ist wieder leicht gesunken. Nachdem dieser am Vortag noch bei 23,7 gelegen hatte, beträgt er derzeit für das gesamte Kreisgebiet 22,3. Weiterlesen: Dritter Piks: Wer sich in Büdelsdorf und Gettorf jetzt die Booster-Impfung abholen kann Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch acht Neuinfektionen, 15 Mensch...

