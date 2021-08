Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt leicht auf 31,4 – Rendsburg bleibt Schwerpunkt

Am Montag gab es kreisweit sechs Neuinfektionen. Derzeit sind 139 Menschen mit Corona infiziert.

Rendsburg | Der Inzidenzwert in Rendsburg-Eckernförde ist leicht gesunken. Nachdem er am Wochenende bei 32,1 gelegen hatte, meldete das Gesundheitsamt am Montag einen Wert von 31,4. Auch interessant: Reaktion auf verschärfte Corona-Regeln: Anbieter wollen weitere Teststationen eröffnen Insgesamt gab es zu Wochenbeginn sechs Neuinfektionen (Sonnabend: 14 neu...

