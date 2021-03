Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt leicht auf 43,1

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 15 Neuinfektionen, 27 Menschen gelten wieder als geheilt.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde meldete am Mittwoch 15 Neuinfektionen. 27 Personen gelten als geheilt, somit sind insgesamt 206 Menschen aktuell infiziert, von denen sich elf in klinischer Behandlung befinden. 466 Personen befinden sich in Quarantäne.

