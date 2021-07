Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt deutlich – aktuell 14 Personen infiziert

Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt für das gesamte Kreisgebiet 2,2 – am Sonntag lag er noch bei 4,0.

Rendsburg | Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montag deutlich gesunken. Wie der Kreis am Montag mitteilte, liegt der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner jetzt bei 2,2 – am Sonntag betrug er noch 4,0. Keine einzige Neuinfektion wurde am Montag gezählt. Damit tragen aktuell 14 Menschen das Virus ...

