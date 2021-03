Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt deutlich auf 35,4

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt nur sechs Neuinfektionen. Gleichzeitig gelten 52 Menschen wieder als genesen.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde meldete am Freitag sechs Neuinfektionen. Gleichzeitig gelten 52 Personen wieder als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 169. Zehn Menschen müssen klinisch behandelt werden. Insgesamt befinden sich 455 Menschen in Quarantäne. Weiterlesen: Immer mehr Schüler in Corona-Quarantäne - T...

