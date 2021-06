Rendsburg-Eckernförde : Nur noch zehn Infizierte im Kreisgebiet – Corona-Inzidenzwert sinkt auf 1,1

In den vergangenen fünf Tagen gab es nur eine Neuinfektion. Für 29 Menschen gelten aktuell Quarantäneauflagen.

Rendsburg | Am Dienstag wurde im Kreis Rednsburg-Eckernförde kein neuer Corona-Fall gemeldet. Damit hat sich in den vergangenen fünf Tagen gerade einmal eine Person mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag (1,8) noch einmal leicht gesunken und liegt jetzt bei 1,1. Aktuell tragen kreisweit lediglich zehn Menschen das Virus in ...

