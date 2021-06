Rendsburg-Eckernförde : Keine Neuinfektionen: Corona-Inzidenzwert sinkt auf 0,4

Die Pandemie verliert derzeit immer weiter an Fahrt. Kreisweit sind acht Personen infiziert.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde hatte am Donnerstag keine Neuinfektionen zu vermelden. Da es auch keine neuen Genesungen gibt, bleibt die Zahl der Infizierten bei acht. Davon muss niemand klinisch behandelt werden. Jeweils zwei Fälle gibt es in Eckernförde, Rendsburg und Gammelby, jeweils einen Infizierten gibt es in Bordesholm un...

