Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert im Kreis sinkt deutlich – aktuell 202 Menschen infiziert

Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 45,6 – am Freitag nur noch bei 40,9.

Rendsburg | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist deutlich gesunken. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises einen Wert von 45,6. Am Freitag war dieser bereits auf 40,9 gesunken. Weiterlesen: Gesundheitsamt meldet 22 Corona-Neuinfektionen – Inzidenzwert sinkt leicht 19 Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag registriert. 202 Mensc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.