Rendsburg-Eckernförde : Zwölf neue Corona-Fälle – Inzidenzwert sinkt den dritten Tag in Folge

Bis zum Wochenende hatte der Wert stabil über 30 gelegen. Auch die Zahl der Menschen, die klinisch behandelt werden müssen, geht zurück.

Rendsburg | In Rendsburg-Eckernförde gab es am Mittwoch zwölf neue Corona-Fälle. Elf Personen gelten seit dem Vortag wieder als genesen. Damit gibt es kreisweit derzeit 133 Infizierte. Zwei Menschen müssen klinisch behandelt werden, 259 befinden sich in Quarantäne. Am stärksten betroffen ist Rendsburg (28 aktuell Infizierte), gefolgt von Owschlag (26), Fockbek (1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.