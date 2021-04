Kreis Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert seit sechs Tagen konstant unter kritischer Marke

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 32 Neuinfektionen, 26 Personen gelten wieder als genesen.

Rendsburg | Der Inzidenzwert bleibt im Kreis Rendsburg-Eckernförde den sechsten Tag in Folge unter der kritischen Marke von 50. Am Mittwoch lag der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 48,2. Weiterlesen: Corona-Experte Ott sieht Chance für Lockerungen und kritisiert Bundes-Pläne Insgesamt meldete das Gesundheitsamt ...

