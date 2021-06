Rendsburg-Eckernförde : Corona-Inzidenzwert sinkt am Donnerstag auf 2,6

Am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsamt des Kreises keine Neuinfektionen, bereits zum vierten Mal innerhalb der letzten sieben Tage.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises vermeldete am Donnerstag keine neuen Corona-Fälle. Der Inzidenzwert sank von 4,0 am Vortag auf 2,6. Da fünf Personen wieder als geheilt gelten, sank auch die Zahl der aktuell Infizierten auf 18. Ein Mensch muss noch klinisch behandelt werden. Weiterlesen: Aktion am Freitag: 150 Corona-Impfungen ohne Termin in Hohenweste...

