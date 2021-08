Rendsburg-Eckernförde : Corona: Infektionsgeschehen bleibt über das Wochenende ruhig

101 Menschen sind derzeit mit Corona infiziert, davon kommen 28 aus Rendsburg.

Rendsburg | Am Wochenende gab in Rendsburg-Eckernförde zehn neue Corona-Fälle. Insgesamt sind aktuell 101 Personen im Kreis mit Covid-19 infiziert (minus zwei im Vergleich zum Freitag). Am stärksten betroffen ist derzeit Rendsburg mit 28 Infizierten. Es folgen Hohenwestedt (9, Eckernförde (7), Owschlag (6) und Flintbek (8). Auch interessant: Schülersprecher au...

