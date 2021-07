Rendsburg-Eckernförde : Corona-Indzidenzwert im Kreis steigt weiter auf 7,7

Seit Freitag gab es laut Robert-Koch-Institut kreisweit fünf neue Corona-Fälle.

Rendsburg | Die Zahl der Corona-Fälle in Rendsburg-Eckernförde ist am Wochenende gestiegen. Seit Freitag gab es fünf bestätigte Neuinfektionen. Damit gibt es kreisweit aktuell 28 Infizierte. Am stärksten betroffen ist die Gemeinde Kronshagen (fünf Infizierte), gefolgt von Rendsburg (drei), sowie Büdelsdorf, Eckernförde, Hamdorf und Molfsee (jeweils zwei). Der Inz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.