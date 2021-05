Rendsburg-Eckernförde : Lockerung der Corona-Regeln: Fahrbücherei kommt wieder in die Dörfer

Der Bücherbus fährt wieder alle Haltestellen an. Kunden werden gebeten, Bücher möglichst im Vorfeld zu reservieren.

Rendsburg | Die Fahrbücherei 2 im Kreis Rendsburg-Eckernförde fährt ab dem kommenden Montag, 17. Mai, wieder alle Haltestellen mit dem Bücherbus an. Leser können die Medien so wieder direkt am Bus abholen. Der in den vergangenen Monaten pandemiebedingt angebotene Lieferservice wird eingestellt. Ausgabe an der Bustür „Wir werden die Haltestellen wieder nach ...

