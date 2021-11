Rendsburg-Eckernförde : Corona: Bisher nur Ungeimpfte in den Intensivbetten der Kliniken

Laut Infektiologe Professor Dr. Stephan Ott ist ein weiteres Problem, dass Covid-Patienten lange auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Rendsburg | Insgesamt sind in Rendsburg-Eckernförde 36 Intensivbetten verfügbar. Vier davon befinden sich in Damp, 32 in den Imland-Standorten Rendsburg und Eckernförde. Zudem hält die Imland-Klinik noch eine Reserve von zwölf Intensivbetten vor. Derzeit sind 30 Betten auf den Intensivstationen belegt, nur in einem liegt ein Covid-Patient. Er ist ungeimpft. An ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.